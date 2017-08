Snackwagen van voetbalclub Hoogeveen is weer terecht

HOOGEVEEN - De snackwagen van VV Hoogeveen is weer boven water.

De snackwagen werd afgelopen nacht gestolen vanaf het terrein van de gemeenteboerderij aan de Bentincksdijk.Een van de clubleden van VV Hoogeveen werd vanmiddag gebeld door iemand die de wagen naar eigen zeggen had gekocht van iemand anders. De nieuwe eigenaar kreeg argwaan toen hij op Facebook las dat de wagen was gestolen.VV Hoogeveen heeft de snackwagen inmiddels weer terug, maar hij is wel zwaar beschadigd.