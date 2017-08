Emmen krijgt eerste hitte-bord van de Dierenbescherming

De Dierenbescherming wil voorkomen dat honden overlijden in de auto (foto: ANP/Valerie Kuypers)

EMMEN - Emmen heeft de landelijke primeur met een nieuw waarschuwingsbord van de Dierenbescherming.

Met het nieuwe bord wil de organisatie automobilisten erop wijzen hun hond niet achter te laten in de auto, als ze hun wagen parkeren.



"De Dierenbescherming stelt vast dat er jaarlijks tientallen oververhitte honden uit auto’s bevrijd moeten worden. Helaas is het voor sommige honden dan al te laat en overlijden ze alsnog ter plekke", aldus de Dierenbescherming.



Het bord wordt woensdag onthuld op het Q-Park Parkeerterrein bij Wildlands in Emmen.