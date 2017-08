Rechtbank legt cel- en werkstraffen op aan vuurwerkhandelaars

Naast illegaal vuurwerk trof de politie ook harddrugs en een vuurwapen aan. (Foto: RTV Drenthe / Arie Meijer)

ZUIDWOLDE/KOEKANGE - Een 23-jarige man uit Zuidwolde is voor handel en het in bezit hebben van 400 kilo aan illegaal vuurwerk veroordeeld tot een jaar cel. Hiervan zijn acht maanden voorwaardelijk.

Een 24-jarige man uit Koekange moet handel in illegaal vuurwerk een taakstraf van 240 uur verrichten.



Daarnaast is de Koekanger een voorwaardelijke celstraf van een half jaar opgelegd. De Koekanger had minder illegaal vuurwerk in bezit, maar had daarentegen wel harddrugs en een vuurwapen met munitie in huis.



Nep-bestelling

De man uit Zuidwolde kwam eind vorig jaar in beeld tijdens een onderzoek van het Team Milieu van de politie. Een agent deed zich voor als koper en bestelde vuurwerk. De 23-jarige handelaar werd op 5 oktober op een parkeerplaats aangehouden toen hij met de bestelling op de proppen kwam. Hij had honderd kilo illegaal vuurwerk in zijn auto. Thuis lag nog eens driehonderd kilo.



Pakket uit Polen

De Koekanger liet illegaal vuurwerk vanuit Polen via de postbestelling bezorgen. Begin november werd zo’n pakketje onderschept. Hierin zat 15 kilo aan illegaal vuurwerk, geadresseerd aan de Koekanger.



Bij hem thuis lag nog eens een zak vol vuurwerk, met daarnaast een gedoofde sigaret. Levensgevaarlijk, meenden de rechters. De man heeft alleen maar aan zijn eigen geldelijk gewin gedacht. De rechters hielden er wel rekening mee dat de man niet eerder is veroordeeld.