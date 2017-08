Politie: toename aantal inbraken in Asser wijk Kloosterveen

In Kloosterveen lijken met name woningen aan de rand van de wijk doelwit te zijn. (Foto: Pixabay.com)

ASSEN - De wijk Kloosterveen in Assen kampt volgens de politie de laatste tijd met een toename van het aantal inbraken.

Doelwit lijken met name de woningen die aan de rand van de wijk, in de richting van het centrum, liggen.



De afgelopen week zijn er meerdere inbraken of inbraakpogingen gedaan in de Assense wijk. Zo mislukte twee keer een inbraak aan de Hertenlaan, maar wisten dieven wel binnen te dringen in een woning aan de Hindelaan. Inbrekers proberen in Kloosterveen volgens de politie veelal via de achterkant de woning binnen te dringen.



In de zomervakantie zijn veel mensen van huis en het is dus voor inbrekers een aantrekkelijke periode om op rooftocht te gaan. De politie roept inwoners van Kloosterveen op om de oren en ogen open te houden.