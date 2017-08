'Bij de goal van mijn zus had ik tranen in mijn ogen'

Een flinke opkomst bij de huldiging van Vivianne Miedema (foto: RTV Drenthe / Pia Dijkstra)

HOOGEVEEN - "Ik huil niet vaak, maar bij de goal van mijn zus had ik wel tranen in m'n ogen." Dat vertelt Lars Miedema tijdens de huldiging van zus Vivianne in Hoogeveen.

"Die goal was eigenlijk de bevestiging dat ze gewoon Europees kampioen ging worden."



Lars en Vivianne hadden intensief contact tijdens het toernooi. "We hebben dagelijks geappt met elkaar. Dan zeg je 'gewoon door blijven gaan' en wens je haar succes", zegt Lars. Hij probeerde zijn zus ook te motiveren toen er kritiek op haar gebrek aan doelpunten kwam. "Ik zei: als je er eentje scoort dan blijf je gaan."



Lars, die zelf bij PEC Zwolle speelt, wisselde wel wat tips uit met zijn zus. Maar één advies van haar broer volgde de Hoogeveense voetbalster niet op. "Ik heb elke wedstrijd gezegd: als je scoort moet je een koprol maken, maar ik heb het haar niet zien doen."