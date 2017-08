Cel voor gewelddadige diefstal pakje shag

ASSEN - Een 43-jarige verslaafde Beilenaar is voor het stelen van een pakje shag veroordeeld tot 180 dagen cel. Hiervan zijn 69 dagen voorwaardelijk. De man heeft de straf er al op zitten. Hij komt per direct op vrije voeten.

De man stal het pakje shag in april van dit jaar. Hij wilde de winkel uitlopen, maar werd tegengehouden. Na een worsteling dreigde de man met het trekken van een mes. De officier eiste twee weken geleden een opname in een veelplegerskliniek voor de duur van twee jaar. Dit zou dan de vierde keer voor de man op een rij zijn.De man is tegen een eerder opgelegde opname in hoger beroep gegaan. Die zaak loopt nog. Om ondertussen opnieuw een dergelijke opnameverplichting op te leggen, vindt de rechter te ver gaan. Daarom hield zij het bij een (deels voorwaardelijke) celstraf. De Beilenaar moet zich wel laten behandelen aan zijn drugsverslaving.