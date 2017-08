Wat leverde het Pauperparadijs Veenhuizen op?

VEENHUIZEN - Meer dan negentigduizend bezoekers kwamen in twee jaar tijd naar het dorp Veenhuizen om de theatervoorstelling Het Pauperparadijs te zien. Zondag spelen de acteurs alweer hun laatste voorstelling.

Al de hele zomer is het restaurant vol en het hotel uitverkocht Rik Dortmond

We willen Veenhuizen nu het zo op de kaart staat ook op de kaart houden Herman Beerda