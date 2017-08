Taakstraf voor illegaal vuurwerk in Roswinkel

Vanuit België en Polen bestelde de man per post illegaal vuurwerk (Foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

ROSWINKEL – Een 26-jarige man uit Roswinkel is voor handel in illegaal vuurwerk veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur. Ook is de man een voorwaardelijke celstraf van zes maanden opgelegd. Tegen hem was een jaar cel (waarvan vier maanden voorwaardelijk) geëist.

Extra zakcentje

De man kocht het vuurwerk vanuit Belgie en Polen per post in. Via een anonieme tip eind november 2015 kwam de man in beeld. In zijn ouderlijke woning vonden de agenten een hoeveelheid illegaal vuurwerk. De man bekende.



Hij zag de vuurwerkhandel als ‘het verdienen van een extra zakcentje’. Volgens de rechters heeft de man met dit gedrag niet alleen zijn eigen ouders maar ook argeloze postbezorgers in gevaar gebracht. Dit rekent de rechtbank de man zwaar aan.



Niet opnieuw

De Roswinkeler zei op zitting dat hij inzag dat dit gevaarlijke handel was. De rechters denken dat de man er niet opnieuw zijn vingers aan brandt. De man had nog geen strafblad. Een werkstraf volstaat, vonden de rechters.