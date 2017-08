Logistiek planner/werkvoorbereider M/V

Voor een bedrijf met een assortiment aan o.a. beplatingsmateriaal, carports, terrasoverkappingen en alles voor erf en tuin.

Je stuurt 5/6 personen aan, je plant de werkzaamheden/mensen, houdt toezicht op belading van vrachtwagens. Opdrachten komen binnen via orderbonnen, je zorgt v/d planning van 3 auto's ivm bezorging in heel NL, overlegt met klanten mbt leverdata, evt. transportschade etc.



Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 40 uur per week.



Toelichting dienstverband: Je start met een tijdelijk contract, bij gebleken geschiktheid is een langdurig dienstverband mogelijk. Werktijden: april-sept. 8.00-17.30, oktober-maart 8.30-17.00 uur.



De werklocatie is Emmer-Compascuum.



Eisen: MBO/HBO werk-/denkniveau, ervaring in een soortgelijke functie is vereist! Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden, kunt met computerprogramma's uit de voeten en bent woonachtig in ZO-Drenthe/Oost-Groningen.



Rijbewijs: B (eis)



Geïnteresseerd? Stuur een mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacature: 4016317