Gemeente Tynaarlo waarschuwt voor blauwalg bij Midlaren

MIDLAREN - Bij het Zuidlaardermeer in de buurt van Midlaren is blauwalg aangetroffen. Het gaat volgens de gemeente Tynaarlo om de locatie Plankensloot.

Op dit moment is het volgens de gemeente de enige plek waarvoor een waarschuwing geldt.Vanwege de productie van giftige stoffen is blauwalg schadelijk voor de gezondheid. Vooral voor kleine kinderen is het oppassen geblazen, omdat zij tijdens het zwemmen veel water binnenkrijgen. De verschijnselen van blauwalg-besmetting worden pas twaalf uur nadat er gezwommen is zichtbaar.Een blauwalg-besmetting heeft een groot aantal mogelijke symptomen. Van hoofdpijn en huiduitslag op armen of benen tot diarree en koorts of oogirritaties. De verschijnselen houden ongeveer vijf dagen aan en verdwijnen vanzelf.Wie gaat zwemmen, in het Zuidlaardermeer, kan zich volgens de gemeente na het zwemmen het beste even douchen en daarna goed afdrogen om het risico van irritatie zo klein mogelijk te houden.