Miedema: Gewoon een meisjesdroom

"Die laatste goal maken is gewoon een meisjesdroom" (Foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Vivianne Miedema kan terugkijken op een geweldig Europees Kampioenschap. Na haar huldiging blikte ze nog eens terug op haar winnende doelpunt in de finale.

Dat het EK in eigen land was, maakte het voor de Hoogeveense extra speciaal.



"Het was deze zomer zo mooi dat je in Nederland speelde, met dertigduizend mensen in het stadion en je familie en vrienden erbij. Dat is gewoon iets wat je maar één keer mee mag maken en ik heb er iedere seconde van genoten."



Meisjesdroom

Miedema maakte in de finale van het EK twee goals, waaronder de winnende. Dat moment staat haar nog helder bij. "Alle ontlading kwam eruit, ik was superblij. Die laatste goal maken is geweldig, dat is gewoon een meisjesdroom."



Erepenning

"We hebben natuurlijk de huldiging in Utrecht gehad, maar om dat ook in je eigen woonplaats te krijgen is gewoon geweldig." Uit handen van locoburgemeester Gert Vos ontving Miedema ook nog de erepenning van Hoogeveen. "Dat is een grote eer. Ik denk dat ik dat later pas ga beseffen."