Jackpot Staatsloterij van 13,9 miljoen valt in Drenthe

De winnaar krijgt automatisch 13,9 miljoen euro op zijn of haar bankrekening bijgeschreven. (Foto: ANP / Ruben Schipper)

ASSEN - De jackpot van de Staatsloterij is gevallen op een lot in de provincie Drenthe. De prijs viel op een heel lot, dus de winnaar wint het volledige bedrag van 13,9 miljoen euro.

Het gaat volgens de Staatsloterij om een abonneespeler waarvan alle gegevens al bekend zijn bij de loterij.



Uitnodiging

De nieuwe multimiljonair wordt uitgenodigd op het kantoor van Nederlandse Loterij. "We kunnen ons goed voorstellen dat de winnaar heel erg blij is en een paar praktische vragen heeft over het winnen van zo'n groot bedrag" zegt prijswinnaarbegeleider Sander van de Vooren van Nederlandse Loterij. "Daarom nodigen we de winnaars van hoge prijzen altijd uit om langs te komen voor een gesprek. We feliciteren de gelukkige winnaar alvast met zo'n mooie prijs!"



Netto prijs

Alle geldprijzen van de Staatsloterij worden belastingvrij uitgekeerd. Waar de nieuwe Drentse multimiljonair precies vandaan komt, blijft waarschijnlijk gissen. De loterij maakt de identiteit van winnaars nooit bekend.