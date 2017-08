Veel minderjarigen Donderdag Meppeldag gecontroleerd op alcohol

Veel jongeren onder de 18 jaar werden betrapt op het meenemen van alcoholische consumpties (Foto: ANP / Evert Elzinga)

MEPPEL - Handhavers controleren jongeren onder de 18 jaar op het meebrengen van alcohol naar Donderdag Meppeldag. En dat werkt.

Op de eerste Donderdag Meppeldag van dit jaar bleek dat veel jongeren onder de 18 jaar hun eigen alcoholische consumpties bij zich hebben.



Tassencontrole

Om het evenement plezierig te houden en omdat het gewoon niet mag, zet de gemeente sindsdien handhavers in om hier op te controleren. De politie controleert tassen van minderjarige jongeren die met de trein komen en handhavers lopen in het centrum om alcohol waar nodig in beslag te nemen.



Doel is niet zozeer om boetes uit te delen, maar vooral om de meegebrachte drank af te pakken en de ouders te informeren met een brief waarin staat waar en wanneer hun kind is aangetroffen in het bezit van alcohol.



Brief naar de ouders

“De ouders zijn de eerste schil in de opvoeding en daarom informeren we die met een brief over het alcoholgebruik van hun kinderen,” zegt handhaver Paula Timmerman. “Ouders zeggen vaak dat hun kind niet drinkt en met de brief willen we ze hierover informeren. Jongeren zijn eerder geneigd iets van hun ouders aan te nemen, dan van ons.”



Nick Musters en Ivan Jonkers zijn beide 16 jaar en hebben naar eigen zeggen wel eens zelf alcohol meegenomen. En ze zijn niet gepakt. Nog niet. Op het moment van treffen zitten ze aan de cola.



“Helemaal tegengaan kan natuurlijk niet, maar het is zeker minder geworden sinds we er speciaal op controleren,” aldus handhaver Timmerman.