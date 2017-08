'Vader Sharleyne wil medewerkers jeugdzorg onder ede horen'

HOOGEVEEN - Victor Remouchamps, de vader van de in 2015 overleden Sharleyne uit Hoogeveen, wil in een voorlopig getuigenverhoor alle betrokken zorgmedewerkers onder ede horen.

Sharleyne viel in 2015 van de tiende etage van flat De Arend in Hoogeveen. Het is nog altijd onduidelijk wat er is gebeurd. In maart besliste de rechtbank dat er voldoende aanwijzingen zijn om de moeder te vervolgen voor de dood van haar dochterIn het Algemeen Dagblad zegt de advocaat van de vader, Sébas Diekstra, dat Sharleyne nooit in de flat had mogen zijn en dat Jeugdzorg haar al lang uit huis had moeten laten plaatsen.Drie inspecties concluderen in 2016 dat er grote fouten zijn gemaakt in de hulpverlening rond Sharleyne, maar burgemeester Loohuis van Hoogeveen vindt niet dat de zorgmedewerkers hebben gefaald.Advocaat Diekstra bestrijdt dat en wil daarom namens de vader van Sharleyne de betrokken zorgmedewerkers zelf horen.