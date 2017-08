Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Voor liefhebbers van natuur, sport, geschiedenis en zoetigheid is er dit weekend weer van alles te beleven in Drenthe.

Wij zetten een aantal activiteiten voor u op een rijtje. Kijk voordat u op pad gaat vooral nog even naar de RTV Drenthe weersverwachting . Het is namelijk behoorlijk wisselvallig.In Borger staat een nieuwe uitdaging te wachten voor de echte doorzetters op de racefiets: ruim honderd deelnemers gaan 500 km tijdrijden over de legendarische “tour de TT route”. Wie deze tocht voltooid, is volgens de organisatie “een echte Drentse oerheld”. De TT Drenthe 500 wordt verreden in rondes van vijftig kilometer. De eerste deelnemer wordt zaterdagochtend om 11.00 uur weggeschoten. Ook bekende Nederlanders wagen het erop, zoals oud-prof Gert Jakobs, Maarten den Bakker en Bart Voskamp.Wie zaterdagavond op een bijzondere manier wil genieten van de Perseïdenzwerm, een aantal asteroïden die door de dampkring gaan en te zien zijn vanaf de aarde als vallende sterren, kan zich aanmelden voor een speciale avondexcursie in Exloo. Het is georganiseerd door het Buitencentrum Drents-Friese Wold. Samen met een gids van Staatsbosbeheer dwaalt u over het duistere duinlandschap van het Aekingerzand om de vallende sterren te bewonderen. Wilt u mee, dan kunt u zich hier aanmelden. Dit weekend worden er in totaal meer dan 300 trekkers verwacht uit alle windstreken. Trekkers in verschillende gewichtsklassen strijden op zaterdag voor de beste 'slep': het zo ver mogelijk wegtrekken van een sleepwagen met behulp van een landbouwtrekker. Naast de traditionele landbouwtrekkers zijn er ook sportklassen, supersportklassen en een Duitse klasse aanwezig.Aansluitend is er op zondag 13 augustus een indrukwekkende trekker toertocht met een speciale tour voor mensen met een beperking.Op zondag wordt er in Wezup voor de 21ste keer de kunstmarkt georganiseerd. Meer dan 80 kunstenaars uit alle delen van Nederland zijn aanwezig met hun kunst. De bewoners aan het idyllische Westeinde hebben hun schuren, stallen en erf weer beschikbaar gesteld voor dit evenement. U kunt onder meer terecht voor het bezichtigen en kopen van schilderijen, keramiek, weefsels, textiel, zelfontworpen sieraden en sierobjecten. De toegang is gratis.Wie Drenthe zegt, zegt hunebedden. Op het terrein van het Hunebedcentrum wordt op zondag de Dag van het Hunebed georganiseerd. Staatsbosbeheer, het Drentse Landschap en het Hunebedcentrum bieden kleine activiteiten, gratis wandelingen en fietstochten aan en er is uiteraard informatie over de hunebedden in Drenthe. Ook zijn er wat kraampjes waar prehistorische replica’s en aanverwante artikelen gekocht kunnen worden.