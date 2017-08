Stelling: Fietsers moeten meer rekening houden met elkaar

ASSEN - De populariteit van de fiets blijft stijgen. In tien jaar tijd zijn Nederlanders 9 procent meer gaan fietsen. Dat betekent ook dat het steeds drukker wordt op de fietspaden.

Fietsers, wielrenners, e-bikers, ze rijden allemaal met een andere snelheid, maar maken wel allemaal gebruik van hetzelfde fietspad. Het gevolg is een toename van het aantal ongelukken.De ANWB, Fietsersbond en de wielersportbond willen daarom een 'fietspadcode', die gebruikers met verschillende snelheden beter uit elkaar moet houden. Langzame fietsers moeten bijvoorbeeld achter elkaar gaan rijden, zodat e-bikers en wielrenners makkelijk kunnen passeren.Wat vindt u, is zo'n 'fietspadcode' nuttig? Of zijn extra regels voor op het fietspad overbodig.Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op facebook.com/rtvdrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of alle supermarkten moeten stoppen met de verkoop van plastic tassen. Meer dan 65 procent van de stemmers is het daarmee eens. Er stemden 1.755 mensen