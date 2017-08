Zebra geboren in Wildlands Adventure Zoo

In Wildlands Adventure Zoo Emmen is een zebrajong geboren (foto: Wildlands Emmen)

EMMEN - Groot nieuws in Wildlands Adventure Zoo Emmen, waar woensdagnacht een gezonde zebra is geboren. De draagtijd bedroeg de standaard twaalf maanden. Het gestreepte beestje is een jongetje en maakt het prima.





Door het goede weer mocht de kleine zebra al met de kudde naar buiten. Inmiddels heeft het jonge hengstje ook succesvol kennisgemaakt met andere savannedieren zoals de giraffes, impala’s en neushoorns.Een zebra kan gemiddeld dertig jaar worden.