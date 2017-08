Psycholance maakt eerste ritje

ASSEN - De nieuwe psycholance, om verwarde personen in Drenthe mee te vervoeren, wordt vandaag in gebruik genomen.

De omgebouwde ambulance is speciaal ingericht om mensen in een noodsituatie op te vangen en naar een hulplocatie te brengen. "Hij is ingericht voor iemand die gewoon rust nodig heeft en zo adequaat en humaan mogelijk van A naar B wordt vervoerd', zegt verpleegkundige Niels Voorn.Sinds 2011 is het aantal incidenten met verwarde personen in Nederland bijna verdubbeld. In veel gevallen kwamen deze personen terecht in een politiecel, terwijl dit vaak niet de beste plek is voor zo'n persoon. "We hebben het over een patiënt. Die moet je ook zo behandelen en dat kunnen we in de psycholance doen. We hebben iemand van de GGZ aan boord en die is er in getraind om met dit soort mensen om te gaan", zegt projectleider Kees Hendriks.In Assen is een spoedpoli ingericht waar verwarde mensen terecht kunnen. De psycholance wordt verzorgd door UMCG Ambulancezorg in samenwerking met alle Drentse gemeenten, de GGZ, GGD, politie, huisartsen en ziekenhuizen.