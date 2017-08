TT Drenthe 500 levert Drentse oerhelden

BORGER - Met de TT Drenthe 500 is onze provincie een wielerspektakel rijker. Morgen starten ruim honderd fietsers. Wie deze tocht voltooit, is volgens de organisatie een echte Drentse oerheld.

John Franke is van de organisatie en kijkt uit naar de tocht. “We vonden dat Drenthe wel weer toe was aan een nieuwe uitdaging. En dit leek ons een fantastische: in je eentje vijfhonderd kilometer tijdrijden over de eerste legendarische TT route van 1925. En dat door de mooiste provincie van Nederland!”De TT Drenthe 500 wordt verreden in rondes van vijftig kilometer. Deelnemers hebben dertig uur de tijd om de totale rit uit te rijden. Mensen kunnen dus ook ’s avonds blijven fietsen. “We hebben daarom nagedacht over rustplekken. Er zijn mogelijkheden om even te gaan zitten of zelfs om te slapen”, aldus Franke.“Zo’n fietsrit van honderden kilometers kost natuurlijk veel energie. Daar zorgen wij onderweg voor. Na iedere TT ronde van vijftig kilometer verzorgen we de deelnemers met de benodigde sportvoeding en fruit. Mochten deelnemers onderweg een nieuw wiel nodig hebben of anderszins pech hebben, dan worden ze opgevangen door onze rijdende mecaniciens.”De eerste deelnemer wordt zaterdagochtend om 11.00 uur weggeschoten. Ook bekende Nederlanders doen mee, zoals oud-prof Gert Jakobs, Maarten den Bakker en Bart Voskamp. Aanmelden is nog mogelijk. Zowel voor het gehele parcours als de light-variant van tweehonderdvijftig kilometer. Informatie en kosten zijn te vinden op de website van TT Drenthe 500