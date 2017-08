Noordelijke provincies willen duidelijkheid voor pluimveesector

Met fipronil besmette eieren (foto: ANP/Patrick Huisman)

ASSEN - De provincies Drenthe, Groningen en Friesland willen dat staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken duidelijkheid geeft aan pluimveebedrijven die getroffen zijn door de fipronil-affaire.

De provincies schrijven in een gezamenlijke brief dat ze willen dat Van Dam samen met de pluimveesector de mogelijkheid onderzoekt voor een landelijk noodfonds voor de getroffen bedrijven.



Kritisch

Volgens de provincies bestaat bij de pluimveehouders veel onduidelijkheid over de regels, de te nemen maatregelen en de effectiviteit ervan. De pluimveehouders zijn ook kritisch over de rol van de NVWA. Die zou weinig pro-actief en behulpzaam zijn in het geven van duidelijkheid.



De provincies willen daarom dat er een onderzoek komt naar het optreden van de NVWA in de fipronil-affaire, met aanbevelingen voor verbeterpunten.



Bijeenkomst LTO Noord

LTO Noord organiseerde gisteravond een informatiebijeenkomst voor noordelijke pluimveehouders over het schandaal met verontreinigde eieren. In Drenthe zijn bedrijven in Odoornerveen, Witteveen, Linde, Orvelte en Kerkenveld besmet met het anti-luizenmiddel fipronil.



Volgens een woordvoerder was het een beladen en emotionele bijeenkomst. Er kwamen ongeveer tachtig leden op af. Diverse aanwezigen uitten hun bezorgdheid over het voortbestaan van hun bedrijf.