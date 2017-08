PvdA-raadslid Henk Siebering overleden

DIEVER - PvdA-raadslid Henk Siebering van de gemeente Westerveld is overleden. Siebering overleed afgelopen nacht aan een hartstilstand.

Fractievoorzitter Jan Puper spreekt van een groot verlies voor de PvdA. "We zijn zeer aangeslagen. Henk Siebering was niet alleen een goed politicus, met zijn overlijden verliest de fractie een uiterst sociaal mens."Henk Siebering is 59 jaar geworden.Het is de tweede keer in korte tijd dat de PvdA in de gemeente Westerveld iemand verliest. Raadscommissielid Jan Pruntel overleed op 12 mei, nadat hij onwel was geworden tijdens een commissievergadering