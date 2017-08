Bloemen voor 10.000e bezoeker MH17-eerbetoon in Emmen

Familie Paridaans uit het Brabantse Hapert was de 10.000e bezoeker bij de MH17-tentoonstelling (Foto: RTV Drenthe / Ineke Kemper)

EMMEN – Het kunstwerk van Tjitske Dijkstra dat uit ruim 298.000 gevouwen origamikraanvogels bestaat, is sinds de opening al door 10.000 mensen bezocht. De vogels staan in het voormalige dierenpark van Emmen. Het geheel vormt een eerbetoon aan de 298 inzittenden die om het leven kwamen tijdens de MH17-vliegtuigramp. Onder hen waren ook 196 Nederlanders.

Burgemeester Eric van Oosterhout overhandigde vandaag een grote bos bloemen aan de 10.000e bezoeker van de expositie. Dat bleek een stel uit Brabant te zijn. “We komen al tien jaar in Emmen. We vinden het hier altijd erg leuk, ook in het oude dierenpark. Deze bloemen en aandacht overvallen ons wel een beetje, maar we vinden het erg leuk”, vertelde de heer Paridaans.



Dromen overtroffen

Ook Tjitske Dijkstra glunderde. “De origamikraanvogels staan nog maar vier maanden en nu al zijn er zoveel bezoekers geweest. Dat doet me veel en overtreft al mijn dromen.”

Dijkstra is rekendocente van huis uit. “Ik verloor een vriendin en collega in de MH17-vlucht. Toen ik het nieuws hoorde, wilde ik ter nagedachtenis de origami kraanvogels vouwen. Samen met mijn studenten en anderen hebben we het geheel gemaakt.”



Geïnteresseerden kunnen tot en met 24 september, van dinsdag tot en met zondag, naar de expositie in Emmen. Ook zijn er brieven van betrokkenen te lezen die over hun verwerkingsproces gaan.