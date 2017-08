Geweld in verkeer bestraft met werkstraf

Een man uit Smilde kreeg een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf (foto: Pixabay)

SMILDE - Een 22-jarige man uit Smilde is voor openlijke geweldpleging in het verkeer bestraft met 200 uur werkstraf. Daarnaast is hem een voorwaardelijke celstraf van zes weken opgelegd.

Hij mishandelde een medeweggebruiker en vernielde de auto van het slachtoffer.



Glad

De man reed vorig jaar in de nacht van 23 januari met vrienden in een auto vanuit Assen terug naar huis. Voorbij Assen kwam de groep achter een auto terecht, die langzaam reed. Later zei de bestuurder van de voorste wagen dat het glad was en hij daarom voorzichtig reed.



Hulp

Bij Bovensmilde werden de auto’s aan de kant gezet. De bestuurder van de voorste auto wilde naar eigen zeggen vragen of er hulp nodig was. De achterste wagen had namelijk voortdurend met de lichten geseind. Hij werd vervolgens besprongen door vijf mannen die uit de achterste auto waren gekropen.



Het slachtoffer liep door de mishandeling blauwe plekken en zwellingen op. Zijn bijrijder werd toegebeten dat die in de auto moest blijven zitten. Die noteerde het kenteken. De groep vernielde de auto van het slachtoffer en ging er daarna met hoge snelheid vandoor.



Vastgelegd op dashcam

Via het kenteken kwamen de agenten bij de 22-jarige Smildeger terecht. Volgens hem treiterde het slachtoffer en deelde die man de eerste tik uit. Dit geloofde de rechter niet.



Het slachtoffer had in zijn auto een dashboard camera geplaatst. De dashcam had de hele rit, inclusief het seinen, opgenomen. Ook stond op beeld dat het slachtoffer naar de andere auto liep, terugdeinsde en werd geslagen.



De Smildeger wilde niet zeggen met wie hij in de auto zat. "Mooie vrienden heeft u, dat zij zich niet hebben gemeld", zei de rechter.



De 22-jarige moet het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 3.400 euro betalen.