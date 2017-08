Werkstraf voor man uit Hoogeveen die bouwmarkt leegroofde

De man uit Hoogeveen nam een flinke hoeveelheid spullen mee waaronder gereedschap (foto: ANP / Ed Oudenaarden)

ASSEN/HOOGEVEEN - Voor een bedrijfsinbraak moet een 29-jarige man uit Hoogeveen een werkstraf van honderd uur uitvoeren. Daarnaast is hem een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd.

Samen met een 32-jarige plaatsgenoot drong de Hoogevener op 31 januari van dit jaar een bouwmarkt binnen. De hekken en deuren werden geforceerd. In een aanhangwagen werd een flinke hoeveelheid spullen, waaronder gereedschap, een mengtafel, karaoke-set en een kruiwagen opgestapeld en meegenomen.



Fiets

De gestolen spullen werden later bij de 29-jarige man teruggevonden, waarop hij bekende. Bij hem vonden de agenten ook een gestolen fiets. Heling achtte de rechter in dit geval bewezen. De 32-jarige plaatsgenoot van de man staat later voor de rechter.



Hersenletsel

De 29-jarige man heeft een strafblad. Door een auto-ongeval heeft de man mogelijk hersenletsel opgelopen. De rechter vindt het belangrijk dat de man een neurologisch onderzoek ondergaat en hij in zijn leven wordt begeleid.