Schaap Jack uit Hoogersmilde weer naar huis na avontuur in slachthuis

Benice Celik samen met schaap Jones en Ginny (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Broer Jones (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

HOOGERSMILDE - Ze schrokken zich kapot: Ginny en Benice Celik uit Hoogersmilde. Afgelopen woensdag kregen zij namelijk een telefoontje dat hun schaap Jack in een slachthuis in Stadskanaal stond.

Geschreven door Janet Oortwijn

"We werden gebeld door een man uit Tweede Exloërmond of we het schaap even af konden melden, zodat hij geslacht kon worden. Want hij zou een gebroken poot hebben", vertelt Benice. "We schrokken ons kapot."



Jack werd uitgeleend

Want het was helemaal niet de bedoeling dat Jack geslacht werd. Jack werd uitgeleend, omdat hij steeds aan het vechten was met zijn broer Jones. Een bevriende hoefsmid wilde Jack wel lenen, zodat hij het gras kort kon houden.



"We hebben hem uitgeleend op voorwaarde dat hij hem niet zou verkopen", zegt de eigenaresse. Dat is wel gebeurd. "De meneer aan de telefoon zei dat hij hem had gekocht."



'Zodra een dier de drempel van het slachthuis over is, komt 'ie er niet meer levend uit'

Maar Jack mocht niet zomaar het slachthuis uit. "De wetgeving zat ons tegen. Zodra een dier over de drempel is van het slachthuis, komt hij daar niet meer levend uit. Niet slachten was wel een optie, maar dan zou hij daar een spuitje krijgen."



Ginny ging op bezoek bij Jack in het slachthuis en daar bleek dat hij helemaal geen gebroken poot had. "Het is echt een bizar verhaal", aldus Benice.



Eerst in quarantaine, dan naar huis

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft Jack uiteindelijk 'vrijgegeven' na bemiddeling door een advocaat en veel acties op social media. Zo heeft Jack een eigen Facebookpagina gekregen. Het schaap moet nog drie weken in quarantaine en gaat dan terug naar Hoogersmilde.



"We hadden eerst gedacht dat we hem nooit meer terug zouden zien. We zijn blij dat hij terugkomt en gaan Jack nooit meer uitlenen of weggegeven of wat dan ook. Hij blijft hoe dan ook bij ons", zegt een blije Benice.