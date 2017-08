Auto in de sloot bij Emmen

De auto kwam in een sloot tot stilstand (foto: Van Oost Media) Er waren geen andere auto's betrokken (foto: Van Oost Media)

EMMEN - Bij de afrit Emmen-Noord op de N34 is een auto van de weg geraakt en in een sloot terecht gekomen.

De automobilist kwam uit de richting van Borger en reed door onbekende oorzaak de berm in. Daarna schoot de auto de weg over en belandde aan de andere kant in een sloot.



Er waren geen andere auto's bij het ongeluk betrokken. De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.