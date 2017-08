Broederstrijd eindigt in anticlimax voor Jarno Jans

Jarno en Sander Jans (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

TENNIS - Met een schouderblessure moest Jarno Jans (17) vanmiddag opgeven in de wedstrijd tegen z'n oudere broer Sander (20). Het was een grote teleurstelling voor beide mannen. De kwartfinale van het REO ranglijsttoernooi in Roden trok veel extra publiek door deze bijzondere broederstrijd.

Geschreven door Karin Mulder

Sander Jans is als vierde geplaatst op het toernooi in Roden. Z'n broertje Jarno staat zesde op de plaatsingslijst. "Sander is wat atletischer, ik moet het hebben van m'n kracht. Sander heeft in het verleden vaker gewonnen. Maar ik hoop dat ik het vandaag kan rechttrekken", laat Jarno voor de wedstrijd nog weten.



Vader Bert Jans: 'Mooi dat ze allebei op dit niveau spelen'

Onder toeziend oog van vader Bert neemt Sander de leiding in de eerste partij. Hij wint de eerste set met 6-1. "Het is mooi om te zien dat ze allebei zover gekomen zijn en dat ze alleibe op dit niveau kunnen spelen. Dat is best een lange weg geweest", zegt vader Bert.

"Sander is wat rustiger en zegt geen woord teveel. Jarno is wat enthousiaster. Die hoor je altijd wel boven de rest uitkomen", typeert vader Bert z'n zonen. "Over een paar jaar gaat Jarno hem misschien wel voorbij. Jarno is wat sterker. Ook mentaal".



Schouderblessure

Tijdens de partij grijpt Jarno al vaak naar z'n schouder. En in het begin van de tweede set besluit hij op te geven. Ondanks dat Sander een ronde verder is, vindt hij het ook een vervelende ontknoping. "Je hoopt natuurlijk dat je de partij wel uit kunt spelen. Het is wel jammer dat het zo moet lopen".



Het REO nationaal ranglijst toernooi in Roden duurt nog tot en met zondag.