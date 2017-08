Recreatiewoningen worden steeds populairder

Mensen willen steeds vaker een grotere vakantiewoning. (Foto RTV Drenthe / Jasmijn Wijnbergen) Een vakantiehuis is het liefst niet enkel voor eigen gebruik, maar ook voor verhuur aan anderen. (Foto: RTV Drenthe / Jasmijn Wijnbergen)

ANSEN - Vakantiewoningen worden steeds populairder. Vooral mensen uit de Randstad komen naar onze provincie om te genieten van de rust, ruimte en natuurrijke omgeving.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

"Er is een stijgende lijn te zien in het aantal vakantiewoningen die we in Drenthe verkopen", vertelt makelaar Wouter Fehse. "Daarnaast zien we ook dat de vraag naar het soort woningen verandert. Mensen willen woningen die al helemaal af zijn. Geen woningen met kleine slaapkamers en kleine keukens."



Royale woningen

Volgens de makelaar worden er meer acht- en twaalfpersoons huizen verkocht dan vierpersoons huizen. Dat heeft er volgens hem mee te maken dat mensen royaal willen wonen en een plek willen hebben waar ook vrienden en familie over de vloer kunnen komen.



Verhuur

Veel mensen gebruiken zo'n vakantiehuis als investering of verhuren het aan vrienden, familie of onbekenden. "Als wij niet thuis zijn, dan verhuren wij ons recreatiehuis", vertelt Simon Appel. Appel woont zelf in Voorschoten in de buurt van Leiden, maar doordat zijn vrouw en hij nog familie in Drenthe hebben, kozen ze er destijds voor een recreatiewoning in de provincie te kopen. "Ook is het fijn om hier in de buurt door het bos of veld te wandelen en te genieten van de rust om ons heen", vertelt Appel.



Risico's

Al lijkt het misschien heel leuk zo'n vakantiehuis, er kleven toch ook wat risico's aan. Zo vertelt Wouter Fehse dat mensen graag rendement zien als ze een huis verhuren. Maar, legt de makelaar uit, er zijn soms ook regelingen die bepalen dat je het huis zelf niet mag gebruiken. "Dat terwijl mensen juist die combinatie willen van een stukje eigen gebruik en een belegging."