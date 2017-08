FC Emmen contracteert Michael Chacon

Chacon in het oefenduel tegen FC Groningen (foto RTV Drenthe)

VOETBAL - Een week voor de start van het nieuwe seizoen heeft FC Emmen de selectie rond. Met de komst van de middenvelder Michael Chacón is de selectie, in principe, compleet.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De 23 jarige, uit Emmen afkomstige middenvelder, zette vanochtend na afloop van de training zijn krabbel onder een overeenkomst tot aan de zomer van 2018. Daarnaast bedong FC Emmen een optie voor een tweede seizoen.



Stage

De afgelopen weken trainde Chacón als stagiair mee met de selectie en liet daarin een stijgende lijn zien. Hij begon wat bleu, maar vooral in het duel tegen Vitesse toonde de speler die transfervrij overkomt van FC Dordrecht zijn potentie.



Gretige, creatieve middenvelder

Jan Korte over het vastleggen van Chacón: “Met Michael hebben we ons verzekerd van de diensten van een gretige, creatieve middenvelder. Hij kan op alle posities op het middenveld spelen, en daarmee kan de trainer op basis van deze ene speler, het elftal op meerdere posities wijzigen.



Daarnaast kennen we hem nog vanuit de eigen jeugd, waar hij een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten. In één seizoen maakte hij maar liefst 56 goals, dus hij weet hoe een bal in het mandje gelegd moet worden. Wij verwachten dat hij een waardevolle bijdrage zal leveren aan het team en zijn daarom content met zijn krabbel onder deze overeenkomst voor één seizoen met een optie.”



Klik

Michael Chacon is uiteraard blij met het contract. "De afgelopen weken heb ik met veel plezier meegetraind bij mijn oude club, FC Emmen. Ik heb na deze periode al helemaal het gevoel dat ik goed pas bij dit team. Met de trainer heb ik een echte klik omdat zijn gewenste speelstijl en het systeem mij aantrekt. Omdat ik de club goed ken vanuit de jeugdopleiding, ben ik extra gedreven om te bewijzen dat ik een meerwaarde ben."