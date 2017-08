Vader Sharleyne: 'Zij gaven de stok en mijn ex maakte het af'

HOOGEVEEN - Victor Remouchamps, de vader van de in 2015 overleden Sharleyne uit Hoogeveen, sprak in het programma RTL Summer Night een aanklacht uit richting de instanties die in zijn ogen hebben gefaald in de hulp aan zijn dochter.

Remouchamps was samen met zijn advocaat, Sébas Diekstra, te gast bij het RTL-programma. Eerder vandaag werd bekend dat de vader van Sharleyne alle betrokken zorgmedewerkers onder ede wil laten verhoren in een getuigenverhoor.Sharleyne viel in 2015 van de tiende etage van flat De Arend in Hoogeveen. Het is nog altijd onduidelijk wat er is gebeurd. In maart besliste de rechtbank dat er voldoende aanwijzingen zijn om de moeder te vervolgen voor de dood van haar dochter.Remouchamps maakte tijdens het interview bij RTL duidelijk dat hij de schuld niet alleen bij zijn ex, maar ook bij de instanties legt. "Al die instanties hebben meldingsplicht, en geen van alle hebben ze iets gedaan." Advocaat Diekstra: "Ik kan ook niet uitleggen waarom er niet werd ingegrepen. Volgens de gemeente heeft men volgens de geldende procedures gehandeld, en ze erkennen dat ze het kind niet centraal hebben gesteld. Dat wil dus zeggen dat ze het blijkbaar toestaan dat de protocollen dit toestaan."De vader van Sharleyne geeft aan dat hij de instanties net zo schuldig acht als zijn ex. "Zij gaven de stok, en mijn ex maakte het af." Verder maakte hij bekend dat het briefje dat na de dood van Sharleyne is gevonden in de flat geen afscheidsbriefje was, zoals de moeder beweerde, maar dat er 'ik haat mama' op stond.De moeder van Sharleyne is inmiddels opnieuw verhoord. Wanneer de rechtszaak tegen de moeder zal starten, is nog niet bekend.