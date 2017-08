Dost scoort eerste treffer in nieuwe seizoen

Bas Dost scoorde gisteravond zijn eerste treffer van het seizoen (foto: EPA/ANTONIO COTRIM)

VOETBAL - In de tweede competitiewedstrijd van het seizoen in de Portugese Primeira Liga heeft Bas Dost zijn eerste treffer gemaakt. In de thuiswedstrijd, met zijn club Sporting Club de Portugal tegen Vitória Setúbal scoorde de oud-spits van FC Emmen de enige treffer van de avond.

Geschreven door Niels Dijkhuizen





Sporting Portugal is na de zege tegen Setúbal, vrijdagavond, koploper in Portugal met 6 punten uit twee duels. Drie minuten voor tijd kreeg de thuisclub een strafschop en die werd feilloos benut door de international, die vorig jaar topschutter werd in Portugal met 34 treffers. Met dat aantal won Dost ook de zilveren schoen, achter Lionel Messi van FC Barcelona die Europees topschutter van het jaar werd met 37 goals.Sporting Portugal is na de zege tegen Setúbal, vrijdagavond, koploper in Portugal met 6 punten uit twee duels.