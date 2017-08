Jaarlijkse regen van vallende sterren dit weekend weer te zien

De regen van vallende sterren is weer te zien (foto: ANP / Dennis Beek)

ASSEN - Als het een klein beetje meezit, kun je dit weekend de jaarlijkse regen van 'vallende sterren' weer zien.

Deze zogeheten Perseïdenzwerm trekt elk jaar over. Vannacht zullen er zo'n 25 tot 30 vallende sterren per uur te zien. In de nacht van zondag op maandag zijn de meeste te zien, zo'n 44 per uur. Ook in de twee nachten daarna zijn nog altijd ruim 20 meteoren per uur te zien.



Kun je de vallende sterren zien?

"Maar het ziet er niet naar uit dat het vannacht heel helder wordt", verwacht RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. "Het is vandaag bewolkt, maar rond 21.00 uur klaart het op. Dat gaat door tot in de nachtperiode, maar het is niet helder."



Volgens Van der Zwaag zijn er vannacht af en toe periodes met bewolking. "Maar je kunt de vallende sterren wel zien." De meeste vallende sterren zijn te zien aan de noordoostelijke hemel.



Gerard van der Braak, voorzitter van de Drentse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde verwacht dat de vallende sterren juist niet te zien zijn. Volgens hem is de maan vannacht te helder, waardoor de sterren niet goed zichtbaar zijn.



Wat is een vallende ster eigenlijk?

Elk jaar rond 12 en 13 augustus zijn er bij helder weer veel vallende sterren te zien. Deze meteoren horen bij de Perseïdenzwerm, waarbij vele tientallen vallende sterren per uur zijn te zien. De lichtstrepen in de lucht zijn brokjes steengruis van de komeet Swift-Tuttle, die als vallende sterren aan de hemel zijn te aanschouwen.



Met een echte ster heeft een vallende ster niets te maken. Het gaat om een stofdeeltje uit de ruimte dat de dampkring van de aarde binnenkomt en daar verbrandt. Het botst dan met hoge snelheid tegen moleculen in de lucht. Hierbij komt op zo'n 100 kilometer hoogte energie vrij in de vorm van een lichtflits die we vanaf de grond kunnen zien als een streep van licht.