'Camera's in uitgaansgebied Hoogeveen werken niet goed'

HOOGEVEEN - De acht camera's in het uitgaansgebied van Hoogeveen zouden niet goed werken door storingen.

Volgens Dagblad van het Noorden zijn beelden van bijvoorbeeld incidenten soms niet beschikbaar, of is er de kwaliteit ervan slecht. Locoburgemeester Gert Vos laat aan de krant weten dat er inderdaad problemen zijn met de camera's. Extra beveiligers moeten in de weekenden de problemen compenseren.Eerder dit jaar werd een 25-jarige man uit Hoogeveen mishandeld. Volgens de vader van het slachtoffer gebeurde dat op een plek waar cameratoezicht was. "Maar er waren geen beelden. Dat is toch vreemd", zegt hij tegen Dagblad van het Noorden.De gemeente zegt in de krant dat er 'voldoende is gedaan om de camera's operationeel te houden'. Zo zijn de camera's gereviseerd en wordt er bij storingen altijd contact opgenomen met de leverancier. Wel wil Hoogeveen de portemonnee blijven trekken voor cameratoezicht en het onderhoud daarvan.