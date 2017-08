Pluimveehouderij Pol uit Kerkenveld mag weer eieren verkopen

KERKENVELD - Een van de stallen van pluimveehouders Gerjan en Inge Pol uit Kerkenveld is weer opengegaan.

"De eieren van deze stal mogen weer naar de winkel", zegt Inge Pol. "En onze eierautomaat is ook weer geopend." Eergisteren moesten ze nog 36 pallets vol eieren vernietigen.Het bedrijf van de familie Pol heeft nog twee andere stallen. In die stallen werd het verboden middel fipronil gevonden. Dat gebruikte het bedrijf ChickFriend in een bestrijdingsmiddel tegen bloedluis, zonder dat pluimveehouders wisten dat het giftige fipronil erin zat. Wanneer er meer duidelijkheid komt over de twee nog gesloten stallen, is nog niet bekend.Inge Pol is dankbaar voor de steunbetuigingen die ze de afgelopen periode heeft gekregen. "Wij willen alle mensen ontzettend bedanken voor alle lieve reacties, kaarten die nog steeds binnenstromen en de vele bloemen die we mochten ontvangen. Het doet ons ontzettend goed dat er zoveel mensen met ons meeleven", schrijft ze op Facebook.