Lhee in teken van de negentiende eeuw tijdens 37e oogstdag

Oude ambachten tijdens de oogstdag (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) De 37e editie van de oogstdag in Lhee (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

LHEE - Paarden, klederdracht en oude trekkers: Lhee staat vandaag in het teken van de 19e eeuw.

Geschreven door Janet Oortwijn

De 37e editie van de oogstdag werd vandaag gehouden. "We willen mensen laten zien hoe het er vroeger aan toe ging", vertelt Jantiene Huizinga van de organisatie. "Bij veel mensen roept het herinneringen op. En we willen jongeren iets leren en bijbrengen van die tijd."



Het hele dorp is omgetoverd tot een boerendecor. "Er is een kinderplein, er wordt met de machine gedorst, maar ook met de hand." Daarnaast is er ook een markt.



'Prachtig'

"Ik vind het prachtig hier", vertelt een bezoekster. "We hebben net even in de tent staan schuilen, maar gelukkig is het nu droog." Haar man sluit aan: "Jammer van het weer, maar verder is het hartstikke mooi."



Voor veel liefhebbers roept de oogstdag nostalgische gevoelens op. "Dat dorsen en alles, dat ken ik ook wel", vertelt een man. "Ik ben nu 71 jaar. En dat weet ik nog wel van vroeger. Zelf heb ik het niet gedaan, want toen was ik nog maar een klein jongetje."



Jubileumeditie over drie jaar

Over drie jaar viert de oogstdag haar 40e verjaardag, een jubileumeditie. "We zijn daar nog niet mee bezig hoor", vertelt Huizinga. "We gaan bezig met de 38e editie, dan de 39e en dan gaan we kijken wat we gaan doen."