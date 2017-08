Wie heeft het bord van de experimenteerbuurt in Emmen gezien?

EMMEN - De experimenteerbuurt in Emmen is haar 'plaatsnaambord' kwijt.

De initiatiefnemers van de buurt aan de Angelsloërdijk ontdekten vorige week dat het bord weg was.Een oproep via social media om het bord terug te krijgen hielp niet, zegt Alya Assen. "We hebben het bord helaas nog niet terug. Er heeft zich wel een gulle gever gemeld die een nieuwe wil geven." Het bord werd op 16 juni feestelijk onthuld.De experimenteerbuurt in Emmen is opgericht door ondernemers Alya Assen en Diem Do uit Emmen. In het kader van 'zolang het legaal is, mag hier alles', kunnen creatievelingen en ondernemers de komende jaren in de nieuwe buurt terecht. In de buurt kunnen ondernemers en andere geïnteresseerden, zoals de naam het al zegt, experimenteren.Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 oktober bij Assen en Do melden. Daarna wordt gekeken welke experimenten het beste bij elkaar passen.