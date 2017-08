Baret overleden oorlogsveteraan uit Canada naar Emmen gebracht

De baret uit Canada (foto: Ineke Kemper / RTV Drenthe)

EMMEN - Een baret, een sjaal en ceremoniële handschoenen met een bijzonder verhaal zijn toegevoegd aan de collectie van Museum Ergens in Nederland. De spullen werden gebracht door Peter Steven Hires.

Geschreven door Ineke Kemper

Peter Steven Hires komt uit Canada en is de zoon van Peter Paul Hires. Hij is een van de militairen die Nederland bevrijd heeft tijdens de tweede wereldoorlog. Tijdens de oorlog is Hires een hospik en verzorgt gewonde militairen.



Terug naar Nederland

Hires komt twee keer naar Nederland, in 2010 en 2012. Dan ontmoet hij ook Erik Zwiggelaar, eigenaar van het museum in Emmen. Een warme band ontstaat tussen de twee mannen.



Peter Paul Hires is twee maanden geleden overleden. Het was een van z'n laatste wensen dat zijn oorlogsspullen naar Emmen zouden gaan. Z'n zoon besloot om ze persoonlijk te komen brengen. "Het is voor mijn familie heel belangrijk dat deze spullen in Emmen worden tentoongesteld. Het is om mijn vader te eren", vertelt Peter Steven Hires.



Bijzonder om te krijgen

Erik Zwiggelaar is dolgelukkig met de persoonlijke spullen. "Ja, dit is zo bijzonder. We komen in een tijd dat er steeds minder veteranen nog in leven zijn. En om dit dan te krijgen van iemand die Nederland bevrijdt heeft, ja heel bijzonder."



Toch was het voor zoon Peter niet moeilijk om afstand te doen van de persoonlijke spullen van z'n vader. "Wij hebben ze al heel lang gehad en kunnen ze niet eeuwig houden. Ze zijn hier in goede handen en als we nog eens terugkomen, en dat ga ik zeker doen, dan kan ik ze bekijken."



Peter Paul Hires is 97 jaar geworden.