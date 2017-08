Opnames Drentse transgenderfilm begonnen

In Rolde waren opnames voor de film (foto: Ineke Kemper / RTV Drenthe)

ROLDE - In Drenthe worden deze week opnames gemaakt voor de film Anders. Het is een korte Nederlandse film over het thema transgender. Het wordt geregisseerd door de Asser filmmaker Reinout Hellenthal.

Geschreven door Ineke Kemper

De komende dagen zijn helemaal volgepland met opnames. "Het is een uitdaging. Het is prachtig om te mogen maken. Ook een eer, want in Drenthe worden niet heel veel films gemaakt, zeker niet met dit thema, dus dat maakt het heel erg uniek." zegt Hellenthal. "Deze locatie leent zich er heel erg goed voor, dus het is een beetje een trots van Drenthe."



Opnames in Drenthe

Een deel van de film wordt in Rolde opgenomen. "Dat is toch heel karakteristiek, als je kijkt naar de bouw van de kerk maar ook het platteland, de omgeving. Dat is iets wat deze film heel erg sterk kan maken. En dankzij de acteurs die we hebben, komt het verhaal heel erg tot z'n recht."



'Iemand die met zichzelf worstelt'

Het hoofdpersonage probeert in de film te ontdekken wie hij in werkelijkheid is. Een rol die gespeeld wordt door Maas Bronkhuyzen. "Ik speel Alex. Dat is de hoofdrol van het verhaal. Een jongen die heel erg met zichzelf worstelt. En die heeft een heel erg groot probleem met zichzelf en dat zie je steeds meer in de film."



Wat het probleem van Alex is, wil Bronkhuyzen nog niet verklappen.



Acceptatie van LHBT'ers

Volgens gedeputeerde Henk Jumelet zit de acceptatie van homo, lesbisch, biseksueel of transgender nog in de taboesfeer. Daarom trekt de provincie 60.000 euro uit voor de korte film. Drenthe werd vorig jaar als eerste provincie in Nederland tot Regenboogprovincie gedoopt. Ook zijn bijna alle Drentse gemeenten inmiddels Regenbooggemeente.



"Iedereen wil gelukkig zijn. Iedereen wil zich geaccepteerd voelen ongeacht welke voorkeur je ook hebt. En ik denk dat dat het belangrijkste is van dit verhaal." aldus regisseur Hellenthal.



Première

De film gaat in première op woensdag 11 oktober tijdens Coming-Outdag. 'Anders' wordt ook uitgezonden op TV Drenthe.