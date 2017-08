Deelnemers monstertocht TT Drenthe 500 zijn gestart in Borger

BORGER - Echte bikkels fietsen vandaag en morgen door Drenthe. Ze doen mee aan de TT Drenthe 500. Een fietstocht van 500 km over het historische TT circuit. Sommigen doen dat alleen, anderen in estafettevorm.

Zoals Wim Vierhouten die samen met z'n vrouw en dochter Joëlla fietst. "We doen het voor de uitdaging", zeggen vader en dochter. Vader Wim neemt 200 kilometer voor z'n rekening. Z'n dochter en vrouw fietsen elk 150 kilometer.Ook oud profwielrenner Gert Jacobs fietst mee. Hij rijdt samen met Maarten den Bakker en Bart Voskamp. Ook deze mannen wisselen elkaar af. "Ik ben 53! 500 kilometer alleen fietsen wordt 'm echt niet meer", zegt Jacobs lachend. Maar hij heeft er zin in. Jacobs is degene van het trio die begint met de eerste vijftig kilometer. Morgenmiddag zullen ze gezamenlijk de laatste kilometers fietsen.De deelnemers rijden tien rondes van vijftig kilometer. Van de honderd deelnemers zijn er zestig die het solo aandurven. "Ik heb dit nog nooit gedaan en ben benieuwd", zegt Bas Schoenmakers.Als je 500 kilometer fietst redt je dat niet alleen overdag. Ook vannacht zullen de deelnemers aan de bak moeten. "We zetten er gewoon een grote lamp op", aldus Jacobs."Ik verwacht dat de meeste deelnemers de oogjes vannacht wel in de slaapstand hebben staan", zegt organisator John Franke. "Wie wil kan een paar uurtjes slapen in een speciale tent waar we veldbedden hebben neergezet. Maar dat kan ook weer niet te lang, want dan worden de spieren stijf."Zondag aan het begin van de ochtend finishen de eerste deelnemers. En dat finishen gaat de hele dag door. Degenen die de eindstreep halen kunnen zich volgens de organisatie dan een echte Drentse Oerheld noemen.