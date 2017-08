Twee Emmenaren opgepakt in Italië met 11 kilo cocaïne

In de auto werd 11 kilo cocaïne gevonden (foto: Pixabay.com)

EMMEN - De Italiaanse politie heeft gisteren twee Emmenaren opgepakt op het eiland Sardinië, omdat ze drugs smokkelden. Dat staat in een Italiaanse krant.

La Provincia meldt dat de twee na een politieactie zijn aangehouden omdat ze zich verdacht gedroegen.



Ze reden rondjes in verschillende badplaatsen op het eiland, elk in een andere auto. Toen ze samen stopten en in gesprek gingen met elkaar, leek er ruzie te ontstaan. De politie besloot daarop in te grijpen.



Volgens de Emmenaren waren ze die ochtend aangekomen op het eiland, en waren ze de weg kwijt. Ze zouden opgehaald worden door iemand die hen naar een vakantiepark zou leiden, was hun verklaring.



Geheim compartiment

De politie vertrouwde het zaakje niet, en besloot de auto's aan een grondige inspectie te onderwerpen. In een garage werden ze helemaal nagekeken. Aan de autosleutels van één van de auto's hing een sleutelhanger die leek op een afstandsbediening. Bij het indrukken hiervan klonk er een geluid uit de auto alsof er iets open ging.



Na een poosje zoeken bleek de afstandsbediening een compartiment te openen binnenin de auto. Hierin vonden de agenten 11 kilo cocaïne.



De twee vermeende drugskoeriers reageerden verbaasd en zeiden niet te weten dat er cocaïne in de auto zat. Ze zitten voorlopig vast.