Overtuigende maar geflatteerde overwinning ACV

ACV-Be Quick 1887

VOETBAL - ACV behaalde zaterdagmiddag een mooie 5-2 overwinning op Be Quick 1887 uit Haren. Trainer Fred de Boer liet zich echter geen zand in de ogen strooien want ook de gasten kregen genoeg kansen op meer treffers.

Geschreven door René Posthuma

ACV keek al binnen de tien minuten tegen een 0-2 achterstand aan. Het leek of de thuisclub nog niet wakker was. Careman en Bentum scoorden voor de zondag derde divisionist. Bij ACV stonden twee nieuwelingen in de basis. Doelman Bart Woering verving de geblesseerde Ben Wormmeester, die met een knieblessure kampt. Er was eveneens een basisplek voor de teruggekeerde Romano Djababoe.



Niet verleerd

Saber Hendriks liet, na twintig minuten, zien dat hij in de zomer het scoren niet is verleerd. Na een prachtige aanname, schoot de spits de bal onberispelijk binnen. Nog voor rust kwam ACV weer langszij. Marcel Seip kopte met een boogbal de gelijkmaker binnen.



Na rust kregen beide ploegen genoeg kansen, alleen ACV was scherper in de afronding. Nadat Jonah van der Werf en invaller Guus de Vries de stand op 4-2 hadden gebracht, bepaalde Denyal Dzemidzic de eindstand op 5-2.



Getrouwd

Hendriks en Djababoe deden de tweede helft niet meer mee. De Boer haalde, om een blessure te voorkomen, beide spelers naar de kant, al was de reden om Djababoe te wisselen opmerkelijk. "Romano is getrouwd, dus misschien heeft hij daarom last van zijn lies", liet De Boer met een knipoog weten.



Volgende week zaterdag staat de eerste 'echte' wedstrijd voor ACV op het programma. Hercules komt in Assen op bezoek voor de tweede kwalificatieronde om het hoofdtoernooi van de KNVB beker.