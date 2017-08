Slechte generale FC Emmen: De Graafschap wint met 3-1

De Graafschap viert weer een treffer van Van Mieghem (foto RTV Drenthe)

VOETBAL - FC Emmen heeft de laatste oefenwedstrijd voor de start van het nieuwe seizoen kansloos verloren. In Doetinchem was de ploeg van trainer Dick Lukkien een fijne tegenstander ter afsluiting van de open dag: 3-1.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Bij rust keek Emmen al tegen een 3-0 achterstand aan door drie treffers van Daryl van Mieghem, die dus een zuivere hattrick scoorde. De eer werd kort voor tijd gered door invaller Omran Haydary.



Verdedigend dramatisch

Verdedigend, en dan vooral in de omschakeling, was het dramatisch wat FC Emmen in de eerste helft liet zien. De thuisclub kreeg alle gelegenheid om de Drentse club pijn te doen. De ploeg van trainer Henk de Jong, die FC Emmen totaal niet liet opbouwen, sneed bij tijd en wijle door de defensie heen.



3-0

De eerste treffer, na vier minuten, mocht doelman Dennis Telgenkamp zich aanrekenen. De vrije bal, vanaf zo'n 20 meter schuin voor de goal, ging simpel tegen de touwen. Bij de 2-0, weer een standaardsituatie, greep niemand in bij een afgeslagen corner. Bij de 3e goal ging linksback Nick Bakker te slap in duel en werd centrale verdediger Jeroen Veldmate er simpel uitgelopen door Van Mieghem. "We waren gewoon niet klaar voor de wedstrijd", aldus Dick Lukkien na afloop. "Hoe dat kan? Dat is me een raadsel."



Haydary

In de tweede helft herstelde Emmen zich, al was de wedstrijd toen natuurlijk al gespeeld. In de slotminuut redde Omran Haydary nog de eer.



RKC

Volgende week vrijdag start voor FC Emmen het nieuwe seizoen. Tegenstander is dan RKC in Waalwijk.



Opstelling FC Emmen

Telgenkamp; Bijl, Veendorp, Veldmate, Bakker; Klok, Ben Moussa, Bannink, Loen; Bilate en Peters