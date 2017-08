Inbraak in woning in Assen

Inbraak in Assen (foto: Pixabay.com)

ASSEN - In de Asser wijk Peelo is er vanavond ingebroken in een woning aan de Ter Aardseweg.





Hoe de inbrekers de woning zijn binnengekomen en of er spullen zijn gestolen is nog niet bekend.