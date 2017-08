Vier punten voor Soppe in Oostenrijk

Walid Soppe (foto: racesport_)

MOTORSPORT - Walid Soppe is in de eerste race van de Red Bull Rookies Cup op het Red Bull Circuit in Oostenrijk als 12e geëindigd. De Drent had zich als 18e gekwalificeerd.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De zege in Oostenrijk, waar zondagmiddag de tweede race wordt verreden, ging naar de Japanner Ai Ogura voor zijn landgenoot Kazuki Masaki.



Spanning terug

Klassementsleider Can Öncü scoorde door een valpartij slechts 2 punten, maar leidt nog steeds. Toch is het gat met Masaki geslonken tot 10 punten. Öncü heeft 134 punten en Masaki staat op 124.



Versnellingsbak

De magere kwalificatie van de Drent had alles te maken met motorische problemen. De versnellingsbak van de originele machine van de Coevordenaar liep vast en dus kreeg Soppe voor de kwalificatietraining een andere motor, die totaal niet op de coureur was afgesteld. Met man en macht werd er gewerkt om de machine zo goed mogelijk te prepareren, maar dit lukte maar gedeeltelijk.



10e plek niet vasthouden

Soppe begon de race nog aardig en klom al snel op naar plek 10. Deze positie kon hij in de tweede fase van de wedstrijd echter niet vasthouden.



14e

Met de 12e plaats verdiende Soppe 4 punten, waarmee hij nu 14e met 39 punten.