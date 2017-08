Lukkien hoopt tegen RKC al op Jansen

VOETBAL - FC Emmen-speler Anco Jansen herstelt voorspoedig en vooral snel van zijn knie-operatie, exact een maand geleden. Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat de middenvelder na 6 tot 8 weken weer inzetbaar zou kunnen zijn, maar FC Emmen-trainer Dick Lukkien hoopt hem volgende week al mee te nemen naar Waalwijk.

