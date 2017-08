Heracles als voorbeeld voor FC Emmen

VOETBAL - Tien dagen geleden deelde FC Emmen een gevoelige tik uit aan eredivisieclub Heracles Almelo door het oefenduel met 2-0 te winnen. In Almelo hield iedereen zijn hart vast voor de competitiestart. Maar gisteravond stuntte de ploeg van trainer John Stegeman door thuis met 2-1 van Ajax te winnen. Een slechte generale hoeft dus niet negatief te zijn. Goed nieuws voor FC Emmen.

Slechte generale voor FC Emmen in Doetinchem

Lukkien hoopt tegen RKC al op Anco Jansen

Want ook FC Emmen gaat toch met een minder goed gevoel naar Waalwijk dan tot gisteren het geval zou zijn geweest. De 3-1 nederlaag bij De Graafschap was duidelijk en ook zeker niet onverdiend. Met name in de eerste helft bakte Emmen er weinig van."Ik ben ook geschrokken", erkende FC Emmen-trainer Dick Lukkien kort na afloop. "Dit was als een mes door de boter. We zijn in de eerste helft in alles afgetroeft door De Graafschap. Mijn ploeg was simpelweg niet klaar om te spelen. Hoe dat kan? Ja, dat vraag ik me ook af. In de voorgaande wedstrijden ging het goed en ook de trainingen van de afgelopen week waren prima, dus ik zag dit niet aankomen."Het ging ook lekker met FC Emmen. De ploeg kwam prima voor de dag tegen Vitesse, FC Groningen en Heracles. Wellicht ging het wel te lekker. "Ja, dat zou kunnen. Maar ik vind dat we vandaag vooral De Graafschap in de kaart hebben gespeeld. We speelden continu kort. Dat kunnen we ook goed, maar als het even niet gaat dan zal je gewoon sneller lang moeten spelen op Mario Bilate. Dat deden we niet. Daarbij komt dat De Graafschap uitstekend druk zette.""Uiteindelijk", vond Lukkien, "kwamen we nog goed weg. Ze hadden er in de eerste helft ook vijf of zes kunnen maken. In de tweede helft hebben ons aardig hersteld, al ging Zwolle waarschijnlijk niet meer tot het uiterste. Maar we hadden ook de handdoek kunnen werpen en dat hebben we niet gedaan. Uiteindelijk krijgen we door de late 3-1 dan ook nog loon naar werken in die tweede helft. Deze nederlaag hoeft uiteindelijk ook niet verkeerd te zijn. We hebben gespeeld tegen een ploeg die op dezelfde manier speelt als RKC. We weten nu waar we aan toe zijn. Vandaag waren we er niet klaar voor. Volgende week zullen we dat wel moeten zijn."(Niels Dijkhuizen in gesprek met Dick Lukkien)