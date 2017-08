Vallende sterren vannacht waarschijnlijk beter te zien

ASSEN - De vallende sterren zijn vanavond en vannacht waarschijnlijk beter te zien dan afgelopen nacht.

Toen waren er ook wel vallende sterren te zien, maar was er wat bewolking en was de maan helder. "Gelukkig zijn er vannacht opklaringen", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. "En de maand komt wat later op, zo rond 23.40 uur. En dat is dus gunstiger om vallende sterren te zien."Komende nacht zijn er per uur in ieder geval meer vallende sterren dan afgelopen nacht. Het hoogtepunt van de zogeheten Perseïdenzwem is namelijk in de nacht van zondag op maandag. Per uur zijn er dan zo'n 44 vallende sterren te zien. Afgelopen nacht waren dat er ongeveer 25 tot 30 per uur.