ACV begint onder protest aan Derde divisie

ACV-voorzitter Marco de Rijke (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Als ACV op zaterdag 26 augustus aan het avontuur in de Derde divisie begint, doet de club uit Assen dat onder protest. De amateurclubs zijn het niet eens met het beleid van de KNVB ten opzichte van de beloftenteams van de profclubs.

Geschreven door Rene Posthuma

ACV-voorzitter Marco de Rijke heeft de laatste weken veel overleg met de KNVB gehad. De instroom van nieuwe beloftenteams is inmiddels van de baan, maar toch blijft er, volgens De Rijke, nog veel ongelijkheid over.



'Niet zoals we het wilden'

In eerste instantie zouden er vijf beloftenteams aan de Derde divisie op zaterdag deelnemen en maar één in de zondagse divisie. Doordat Vitesse en Magreb hebben geruild, is die verdeling nu vier om twee. "Het is nog niet zoals we het hadden gewild, daarom het protest", laat de Rijke weten. "Daarnaast willen we in de toekomst in gesprek over de voetbalpiramide om te zien of hetgeen wat in 2014 is gestart wel werkt."



Toch is De Rijke blij het dat vanaf 26 augustus over voetbal zal gaan, al zal er gedurende het seizoen nog wel een aantal evaluatiemomenten met de KNVB zijn. "Om te kijken hoe dat 'level playing field' nu werkt. We gaan van een mooie competitie uit."



Kunstgras

Een andere discussie die, binnen ACV speelt, is die over het nieuwe kunstgrasveld. Vanaf volgend seizoen spelen de Assenaren op kunstgras. "Mensen begrijpen het. Alleen het hoofdveld is geschikt om kunstgras op te leggen, maar de leden spelen liever op echt gras. Maar vorig seizoen pakten we de meeste punten op kunstgras."