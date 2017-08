'Er zal best een traantje worden weggepinkt bij het slotapplaus'

VEENHUIZEN - In het Gevangenismuseum in Veenhuizen wordt vanmiddag voor de allerlaatste keer theatervoorstelling Het Pauperparadijs opgevoerd.

Het was nog niet zo simpel. Wolter Lommerde

Twee zomers lang stond heel Veenhuizen in het teken van de paupers. "Met voldoening en trots kijk ik terug op de afgelopen twee jaar", vertelt regisseur Tom de Ket. "Het is een enorme prestatie die de mensen hebben geleverd. Veel lokaal talent heeft zich met hart en ziel ingezet voor Het Pauperparadijs. Daarnaast heeft de voorstelling Veenhuizen ook tot een hechtere gemeenschap gemaakt."Producent Wolter Lommerde sluit zich hierbij aan. "We zijn enorm tevreden, dit was echt fantastisch", zegt hij. "Vanaf de eerste voorstelling was iedereen onder de indruk. Het was ook ongelooflijk dat we nog een tweede jaar terug konden komen en dat het weer elke avond vol zat."Lommerde noemt de laatste twee jaar een avontuur. "Ik moest deze week nog even terugdenken aan de beginperiode. In 2013 kwam Tom de Ket bij ons met een plan. Het is een hele reis geweest, het was nog niet zo simpel", herinnert hij zich. "We moesten een locatie en een vergunning hebben. Er waren allerlei mitsen en maren. We hadden ook een jaar oponthoud. Maar daarna wisten we al snel dat hier iets bijzonders ging gebeuren."In twee jaar tijd kwamen er meer dan negentigduizend bezoekers. Het Pauperparadijs heeft het niet altijd makkelijk gehad. Begin dit jaar leek het er even op dat de voorstelling niet door mocht gaan, omdat omwonenden overlast hadden van het Pauperparadijs. In juli veegde de rechter de bezwaren toch van tafel . "Soms werd je er een beetje zenuwachtig of chagrijnig van."Volgens Lommerde gaf dit hem een dubbel gevoel. "We snappen best dat we wat herrie maken en dat zo'n grote voorstelling impact heeft op Veenhuizen, maar wij wilden deze voorstelling heel graag spelen", legt de producent uit. "Er waren drie gezinnen die er moeite mee hadden, dat mag. Maar we hebben ook veel steun gehad van mensen."Lommerde vindt het toch wel moeilijk om afscheid te nemen van Veenhuizen. "Eigenlijk is het best emotioneel", geeft hij toe. "We zijn een soort familie geworden. Het is een avontuur dat je met z'n allen aangaat. Het is gek als het dan ineens voorbij is. Er zal best een traantje weggepinkt bij het slotapplaus."Na afloop van de voorstelling worden er nog toespraken gehouden. "En dan hebben we allemaal een barbecue met iedereen die hierbij betrokken was." Regisseur Tom de Ket moet dat eindfeestje missen, want hij zit in Londen.Het Pauperparadijs houdt er nog niet helemaal mee op. Volgend jaar wordt de voorstelling opgevoerd in theater Carré in Amsterdam. "We zijn er supertrots op dat dat kan", stelt Lommerde.Toch hoopt hij dat het verhaal van Het Pauperparadijs niet helemaal uit Veenhuizen verdwijnt. "Ik hoop dat het blijvend is. Veenhuizen blijft het dorp met die bijzondere geschiedenis", aldus Lommerde.