Drenthe heeft er 100 oerhelden bij

BORGER - Een voor een komen de Drentse oerhelden binnen. Deze groep bikkels fietsten 500 kilometer over het historische TT circuit. Ze deden mee aan de TT Drenthe 500. Een monstertocht.

Sommigen fietsten alleen, anderen in estafettevorm. Zoals Wim Vierhouten die samen met z'n vrouw en dochter Joëlla fietst. "Ik voel me heerlijk." vertelt Vierhouten die nog best fris oogt. "Nou, dat niet hoor. Ik ben behoorlijk moe, maar wat wil je na een nacht niet geslapen te hebben."Van de 100 deelnemers zijn er zo'n 60 bikkels die het solo aandurven. Een van hen is Maartje Klein. In een dikke 24 uur legt ze de 500 kilometer af. "Ik heb me onderweg heel vaak afgevraagd waarom ik dit deed." vertelt ze lachend. "Maar als je over de finish komt dan denk je wel van wauw het is me gewoon gelukt."De deelnemers moesten ook vannacht flink aan de bak. En dan gebeuren er bijzondere dingen. "Wij hadden de mensen vertelt dat ze in het bos hun fietsbel moesten laten rinkelen omdat er reeën oversteken. Sommigen dachten dat dat een grapje was, totdat er iemand bijna tegen een ree opbotste." vertelt organisator John Franke.De organisatie zette alles in het werk om de deelnemers door de donkere uurtjes te helpen. "We hebben voor voldoende eten en drinken gezorgd, er waren bedden om even een paar uurtjes te slapen. En vannacht zijn we af en toe met de scooter een stukje meegereden om de wielrenners te helpen."Gistermiddag zijn ook oud profwielrenners Gert Jakobs, Maarten den Bakker en Bart Voskamp gestart. De mannen fietsten in estafettevorm en zijn blij dat het er op zit. "Het was zwaar!" vertelt Jacobs. "Het was ontzettend gaaf om te doen en door het mooie Drenthe te fietsen maar de beentjes willen niet meer. We nemen nu een paar biertjes, dat bevordert het herstel."Jacobs, Den Bakker, en Voskamp hebben het laatste deel van de tocht met z'n drieën gefietst. Hard ging het bij hun wel. Ze hadden een fiets gemiddelde van boven de veertig kilometer per uur.Volgend jaar wordt de TT Drenthe 500 opnieuw georganiseerd.